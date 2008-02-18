British Midland fliegt nach Köln Bonn

Neu fliegt British Midland von dem Flughafen East Midlands nach Köln Bonn. Die Route wird von der Regionaltochter betrieben.

Die Direktorin Marketing und Kommunikation, Caroline Plant, rühmt die Destination Köln Bonn als historische Städte im Ruhrgebiet, der Flughafen Köln Bonn sei optimal gelegen um das Ruhrgebiet zu bereisen.

Die Fluggesellschaft sieht für die neue Destination ein grosses Potential auch für Geschäftsreisende. Die Route wird auf Grund von Markterhebungen neu ins Flugprogramm der pünktlichsten Airline Englands genommen. Die Preise können für eine Strecke ab 49 Pfund gebucht werden.