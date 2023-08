British Airways will sie alle

British Airways liess verlauten, dass alle geplanten Fusionen mit Iberia, Qantas und AA möglich seien - gleichzeitig, nicht als Alternative.

Es sei sicherlich keine Entweder-Oder-Situation, so George Stinnes, Finanzdirektor der BA. Entscheidend sei die Zustimmung der Behörden. Letzten Dienstag hatte die Airline ihr Interesse an einer Zusammenarbeit mit Qantas bekannt gegeben, weiterhin ist sie in Gesprächen mit der spanischen Fluggesellschaft Iberia. Zusammen mit dieser und American Airlines hat sie bei den amerikanischen Behörden einen Antrag um Antitrust Immunity eingereicht. Genauere Angaben zum Stand der Entwicklungen wollte Stinnes nicht geben.

