British Airways weiter unter Druck

Die August zahlen bei British Airways zeigen weiter nach unten, von einer Erholung kann noch nicht gesprochen werden.

Im August 2009 bot British Airways 12,840 Milliarden Sitzplatzkilometer an, dies entspricht gegenüber der Vorjahresperiode einem Rückgang von 2,4 Prozentpunkten. Die Nachfrage ist im Berichtsmonat lediglich um 0,7 Prozent gesunken, dadurch konnte die Auslastung um 1,5 Punkte auf solide 84,7 Prozent erhöht werden. Mit dem grössten Netzwerk Carrier flogen im Berichtsmonat August 3,157 Millionen Passagiere, das waren 1,7 Prozent weniger als im August 2008. Am stärksten litt das Geschäft nach Asien und in den Pazifik Raum, hier ging der Verkehr um mehr als 10 Prozent zurück. Der Verkehr nach Amerika konnte ganz leicht zulegen, die Flüge nach Afrika und in den Mittleren Osten schnitten mit einem Wachstum von rund 2,5 Prozent am besten ab. Die Nachfrage in Europa ging um knapp ein Prozent zurück. Die Frachtnachfrage scheint sich auf tiefem Niveau zu stabilisieren, hier ist anzumerken, dass die Auslastung mit 77,4 Prozent auf solidem Niveau steht.