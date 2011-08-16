British Airways sucht 800 neue Piloten

British Airways beschäftigt rund 3500 Piloten und wird in den nächsten fünf Jahren weitere 800 Arbeitsplätze im Cockpit schaffen.

Der Bedarf an zusätzlichen Piloten wird hauptsächlich durch die Einführung der beiden neuen Muster Airbus A380 und Boeing 787 getrieben. British Airways wird geeigneten Kandidaten die Ausbildung über dritte Anbieter vorfinanzieren und nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung in ihr Pilotencorps übernehmen. Das Risiko bleibt jedoch bei den Pilotenkandidaten selbst, falls die Endqualifikationen nicht ausreichen, bleiben sie auf den hohen Ausbildungskosten von rund 100.000 Britischen Pfund sitzen. British Airways hofft indes auch aus dem Pool der gut qualifizierten Militärpiloten schöpfen zu können, hier kann British mit geringem Risiko gute Kandidaten anheuern.