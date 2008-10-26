British Airways stellt Machester New York Flüge ein

Die letzte interkontinentale Route von British Airways ab dem Grossflughafen Manchester wurde gestern eingestellt.

Die Flüge waren laut Angaben von British Airways ungenügend ausgelastet und in letzter Zeit gingen die Buchungen von Geschäftsreisenden dramatisch zurück. Die ungünstige Entwicklung bei den besser bezahlenden Business Kunden und die starke Konkurrenz aus den USA machte den Rückzug nötig. Überseekunden ab Manchester, die mit British Airways fliegen wollen, müssen künftig wieder über London Heathrow fliegen.