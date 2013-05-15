British Airways steigert Frequenzen ab Basel

Der britische Flag Carrier verstärkt seine Präsenz am Rheinknie und bietet ab dem Winterflugplan mehr Flüge nach Basel zum Euroairport an.

Für den Winterflugplan 2013 steigert British Airways die Frequenzen am EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg. Ab dem 27. Oktober 2013 führt British Airways ab Basel wöchentlich 26 Flüge nach London Heathrow durch. Die britische Fluggesellschaft erhöht damit ihre Frequenzen um fünf zusätzliche Rotationen. „Neben Zürich und Genf ist der EuroAirport im Dreiländereck eine wichtige Basis für den Verkehr zwischen der Schweiz und London“, erklärt Katja Selle, Regional Commercial Manager, Zentral- und Osteuropa und fügt an: „British Airways setzt stark auf diesen Standort und ist hoch erfreut darüber, die Präsenz in Basel mit dem neuen Winterflugplan auszubauen.“Nebst Basel ergänzt British Airways auch in Genf ihr Angebot. Ab dem 27. Oktober 2013 verkehren wöchentlich sieben zusätzliche Flüge zwischen der Calvin-Stadt und London Heathrow. Zu den bisherigen 57 Verbindungen kommt täglich eine weitere nach London Heathrow hinzu.