British Airways rüstet ihre 777 auf

Die britische Fluggesellschaft hat sich entschieden ihre Boeing 777 Flotte bei Boeing mit dem improved efficency package auszurüsten.

Mit diesem Aufrüstungsprogramm wird die Boeing 777 Treibstoffeffizienter. Ein Flugzeug dieses Typs kann mit dieser Modifikation im Jahr mehr als 200.000 Dollar an Treibstoffkosten einsparen. Bei dem Verbesserungsprogramm erhalten die zweimotorigen Grossflugzeuge aerodynamische Anpassungen bei den Querrudern und im Triebwerkbereich, die den Luftwiderstand markant reduzieren. British Airways wird 42 Boeing 777 mit diesem Modifizierungspaket umrüsten. Mit der Verbesserung kann British Airways jährlich bis zu 8,2 Millionen USD an Treibstoffkosten einsparen und wird durch die Effizienzsteigerung auch weniger Schadstoffe ausstossen.