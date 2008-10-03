British Airways mit weniger Fluggästen

Im September flogen mit der englischen Fluggesellschaft British Airways 4,8 Prozent weniger Passagiere als im gleichen Vorjahresmonat.

Der Sitzladefaktor sank im gleichen Zeitraum von 78 Prozent auf 74 Prozentpunkte. An dieser rückläufigen Entwicklung gibt der Umstand zu denken, dass bei den besser zahlenden Fluggästen ein Einbruch von 8,6 Prozent zu beklagen ist. In der Economy Klasse wurde 4,1 Prozent weniger mit British geflogen. Im Berichtsmonat September flogen rund 2,8 Millionen Fluggäste mit der englischen Airline. Im September 2007 benutzten noch 2,96 Millionen Passagiere British Airways. Die Geschäftsleitung hofft trotz der schlechten Nachfrage und der hohen Treibstoffpreise das Geschäftsjahr ausgeglichen abschliessen zu können.