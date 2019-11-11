British Airways meldet Oktoberzahlen

British Airways Airbus A320 (Foto: Airbus)

Mit British Airways flogen im Oktober 2019 insgesamt 4,171 Millionen Passagiere, das waren 1,1 Prozent mehr als im Vorjahresoktober.

Verglichen mit dem vergleichbaren Vorjahresmonat baute British Airways die Verkehrsleistung um 1,6 Prozent auf 16,123 Milliarden Sitzplatzkilometer aus. Die Nachfrage hat sich um 2,8 Prozent auf 13,525 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte im Oktober hohe 83,9 Prozent und hat sich somit um weitere 0,9 Prozentpunkte verbessert.

British Airways konnte von Januar bis Ende Oktober 40,328 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 1,2 Prozent.