British Airways meldet Julizahlen

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

Mit British Airways flogen im Juli 2019 insgesamt 4,613 Millionen Passagiere, das waren ein Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

Verglichen mit dem Vorjahresjuli baute British Airways die Verkehrsleistung um 1,1 Prozent auf 16,800 Milliarden Sitzplatzkilometer aus. Die Nachfrage hat sich um 1,9 Prozent auf 14,754 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte im Juli hohe 87,7 Prozent und hat sich somit um 0,7 Prozentpunkte verbessert.

British Airways konnte von Januar bis Ende Juli 27,728 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 2,5 Prozent.