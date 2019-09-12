British Airways meldet Augustzahlen

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

Mit British Airways flogen im August 2019 insgesamt 4,575 Millionen Passagiere, das waren 2,2 Prozent mehr als im Vorjahres August.

Verglichen mit dem vergleichbaren Vorjahresmonat baute British Airways die Verkehrsleistung um 1,9 Prozent auf 16,808 Milliarden Sitzplatzkilometer aus. Die Nachfrage hat sich um 3,7 Prozent auf 14,748 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte im August hohe 87,7 Prozent und hat sich somit um weitere 1,5 Prozentpunkte verbessert.

British Airways konnte von Januar bis Ende August 32,303 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 2,5 Prozent.