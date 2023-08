British Airways leidet weiter

Der britische Flag Carrier hat die Krise noch nicht überwunden, im Juni waren die Verkehrszahlen weiter rückläufig.

Die Nachfrage nach Sitzplatzkilometern ist bei British Airways im Berichtsmonat Juni um elf Prozent zurückgegangen. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresjuni um 8,6 Prozent zurückgefahren. Die Auslastung ist um 2 Punkte auf 77,5 Prozent gefallen. Das Management sucht die schlechteren Zahlen mit den Streiks des Kabinenpersonals zu erklären, die Kabine bestreikte im Juni während den ersten neun Tagen ihre Arbeitgeberin. Der Arbeitskampf konnte immer noch nicht beigelegt werden und das Kabinenpersonal will weiter in den Ausstand treten, falls keine Lösung herbeigeführt werden kann. Das erfreuliche ist, dass sich die Durchschnittserträge während den letzten sechs Monaten verbessert haben, das ist ein gutes Zeichen, dass auch British Airways langsam wieder in den Steigflug zurückfinden wird.