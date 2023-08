British Airways kehrt nach Köln Bonn zurück

British Airways auf dem Flughafen Köln Bonn (Foto: Köln Bonn Airport)

Rückkehr einer traditionsreichen Fluggesellschaft: British Airways startet und landet ab Herbst wieder am Köln Bonn Airport.

Die britische Airline fliegt mit Beginn des Winterflugplans bis zu zweimal täglich und insgesamt 12-mal pro Woche zu ihrem weltweiten Drehkreuz nach London-Heathrow. Start der neuen British-Airways-Verbindung in Köln/Bonn ist am 30. Oktober.

„Wir sind sehr stolz darauf, British Airways wieder am Flughafen Köln/Bonn willkommen zu heißen – eine Airline, die bei Reisenden äußerst beliebt ist und zu den führenden Fluggesellschaften der Welt zählt“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Die Verbindung nach Heathrow ist zum einen ein riesiger Mehrwert für die Wirtschaft in unserer gesamten Region, weil London eine der wichtigsten Wirtschaftsmetropolen ist und es am Drehkreuz Heathrow sehr unkomplizierte Anschlussmöglichkeiten ins weltweite Streckennetz von British Airways und seinen Partnern gibt. Zum anderen ist und bleibt London eines der reizvollsten Ziele für Städtereisende“, sagt Schmid.

London ist seit Jahrzehnten eine der Top-Destinationen für Business- und Städtetrips. Die britische Hauptstadt bietet Reisenden viele weltbekannte Sehenswürdigkeiten wie Big Ben, Piccadilly Circus oder die Tower Bridge, zahlreiche Museen und weitere kulturelle Einrichtungen sowie ein pulsierendes Nachtleben mit Szene-Bars und Restaurants. Wen es privat oder geschäftlich weiter in die Ferne zieht, kann von Heathrow aus ganz bequem in die ganze Welt fliegen. British Airways bietet von ihrem Drehkreuz neben zahlreichen Verbindungen nach Nordamerika – wie etwa nach New York oder San Francisco – auch Flüge zu Zielen auf den anderen fünf Kontinenten der Erde an, darunter Beijing (China), Rio de Janeiro (Brasilien) oder Sydney (Australien).

Die Airline fliegt ab dem 30. Oktober täglich von Köln/Bonn nach Heathrow. Montags, mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags gibt es zwei Flüge am Tag (einen am Mittag gegen 12 Uhr, einen am Abend gegen 20 Uhr). Dienstags und samstags findet ein Flug am Tag statt (mittags gegen 12 Uhr). In der gleichen Frequenz geht es zuvor von London ins Rheinland. Zum Einsatz kommen die Airbus-Modelle A319 und A320. Buchbar sind die Flüge unter www.britishairways.com. Geplant ist, die Verbindung auch im Sommerflugplan 2024 anzubieten.

Über British Airways

Die britische Fluggesellschaft British Airways wurde 1974 gegründet, ist eine der weltgrößten Airlines und Teil der IAG-Gruppe. Sie hat ihren Sitz in London. British Airways steuert mehr als 190 Ziele in mehr als 65 Ländern an, Strecken der Partnerfluggesellschaften eingeschlossen. Passagiere der Airline haben damit Zugang zu einem der umfangreichsten Flugnetze der Welt. British Airways operiert von drei großen Londoner Flughäfen aus: Heathrow, Gatwick und London-City. Die Fluggesellschaft bedient allein in den USA bis zu 26 Ziele. Das Streckennetz wird ständig aktualisiert. Zu den jüngsten Ergänzungen im Jahr 2023 gehören Aruba, Guyana und Cincinnati. Von Köln/Bonn aus flog British Airways zuletzt im Winterflugplan 2019/2020 vor der Corona-Krise und steuerte viermal pro Woche den Londoner Flughafen Gatwick an.