British Airways könnte weitere Boeing 777-300ER kaufen

Als Überbrückung für die verspäteten Boeing 787 Dreamliner möchte British Airways zusätzliche Boeing 777 beschaffen.

Die Dreamliner Kunden müssen mit verspäteten Auslieferungen von bis zu 27 Monaten kalkulieren. British Airways befindet sich in Verhandlungen mit Boeing, um 12 zusätzliche 777-300ER zu beschaffen, damit die Ablieferungs- verzögerungen besser überbrückt werden können. British Airways ist Kunde von 24 Boeing 787 Dreamliner. British macht momentan keine Angaben, wann sie die Maschinen von Boeing erwartet. BA betreibt bereits 42 zweimotorige Boeing 777.

Sehen Sie zu diesem Thema auch die News Sendung vom 16. Mai 2008 und 13. Juni 2008.