British Airways im Juli wieder etwas besser dran

Die Anzahl der Passagiere ist bei British Airways im Juli weniger stark zurückgegangen als in den Vormonaten.

Im Vergleich zum Juli des Vorjahres sei die Zahl der Fluggäste um 1,2 Prozent auf 3,21 Millionen gefallen. Im Juni war das Passagieraufkommen noch um 4,9 Prozent geschrumpft. Wie British Airways mitteilte, verbesserte sich die Auslastung dank der Kürzung der Kapazität um 3,1 Prozentpunkte auf 84,6 Prozent. Im Premiumsegment sank die Nachfrage zwar um elf Prozent, dafür stieg sie in der Economy Class um 3,5 Prozent an. Der Verkehr im Cargobereich ging um 6,8 Prozent auf 380 Millionen Tonnenkilometer zurück. Inzwischen wurde bekannt, dass die Mitglieder der Pilotengewerkschaft BALPA mit 94 Prozent einem Einsparungspaket über jährlich 26 Millionen GBP zugestimmt haben.

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