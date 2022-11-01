British Airways fliegt wieder nach Salzburg

British Airways in Salzburg (Foto: Salzburg Airport)

Der Flughafen Salzburg freut sich über die Rückkehr von British Airways. Nach einer Corona Pause fliegt British Airways wieder regelmässig von Salzburg nach London.

British Airways verbindet in dieser Wintersaison den Flughafen Salzburg wieder mit den Grossflughäfen London Heathrow und London Gatwick, auch zum London City Airport wird regelmässig geflogen. Der britische National Carrier verbindet den Flughafen Salzburg während dem Winterflugplan wieder dreimal wöchentlich mit Heathrow, von hier aus haben die Reisenden viele Möglichkeiten auf das weltumspannende Streckennetz von British Airways umzusteigen. In den Spitzenzeiten fliegt British Airways auch bis zu zweimal täglich nach London Gatwick. Damit bildet British Airways als oneworld-Partner einen wichtigen Baustein im Destinationsangebot des Flughafens. Zusätzlich wird BA Cityflyer im Winter zweimal pro Woche von London City sowie wöchentlich von Southampton nach Salzburg fliegen.