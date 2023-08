British Airways fliegt mit dem Airbus A318 von City nach JFK

Heute, dem 29. September 2009, wird der erste Linienflug vom London City Airport nach New York JFK abheben, British Airways lanciert den Flug mit einem Airbus A318.