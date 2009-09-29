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British Airways fliegt mit dem Airbus A318 von City nach JFK

29.09.2009 RK
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Heute wird der erste Linienflug vom London City Airport nach New York JFK abheben, British Airways lanciert die Flüge mit einem Airbus A318.

CR Airbus SAS, A318

Heute, dem 29. September 2009,  wird der erste Linienflug vom London City Airport nach New York JFK abheben, British Airways lanciert den Flug mit einem Airbus A318.

Der neue Langstreckenflug wird ab Mitte Oktober zweimal täglich vom City Airport London über Shannon nach New York geführt. Der Hinflug kann nicht direkt erfolgen, weil die Piste auf dem Stadtflughafen von London zu kurz ist und nur mit reduziertem Startgewicht abgehoben werden kann, daher muss ein Tankstopp in Irland gemacht werden. In Shannon kann British Airways die Einreiseformalitäten für die USA erledigen. Die Eröffnungsflüge erhalten Flugnummern der ehemaligen Concorde Flüge, BA001 bis BA004. Die beiden Airbus A318 Maschinen sind mit 32 komfortablen Business Class Sitzen ausgerüstet.
 
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