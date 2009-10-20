British Airways erwartet £1 Mia weniger Umsatz

British Airways Chief Financial Officer Keith Williams erwartet für dieses Jahr einen um £1 Milliarde kleineren Jahresumsatz als 2008.

Dieser Einbruch lasse ein grosses Loch in der Buchhaltung, deshalb seien Kostenkürzungen essentiell, doch es lasse sich nicht verhindern, dass British Airways den grössten Verlust ihrer Geschichte verbuchen werde, nämlich mehr als die £401 Millionen vor Steuern des letzten Jahres. Der erwartete Umsatz liegt elf Prozent unter dem des am 31. März 2009 zu Ende gegangenen Jahres. BA rechnet mit £500 Millionen weniger Treibstoffaufwand.