British Airways erhöht Treibstoffzuschläge

Auch bei British Airways hinterlassen die hohen Treibstoffpreise ihre Spuren, die Engländer erhöhen die Zuschläge um bis zu 30 Pfund pro Retourflug.

Bei British muss der Kunde nun auch tiefer in die Tasche greifen. Die hohen Treibstoffpreise machen eine Anpassung nach oben nötig.

Für einen Retourflug auf der Kurzstrecke wird der Zuschlag um 6 Pfund auf 20 Pfund (39 US Dollar) erhöht. Auf kürzeren Langstreckenflügen muss der Kunde fortan für einen Retourflug einen Treibstoffzuschlag von 126 Pfund (248 US Dollar) berappen. Auf Flügen die mehr als neun Stunden pro Strecke dauern, wird der Zuschlag für den Retourflug um 30 Pfund auf 158 Pfund (311 US Dollar) nach oben angepasst.