British Airways bestätigt Airbus A380 Termine

British Airways hat die Abnahmetermine ihrer ersten Airbus A380 Superjumbos und Boeing 787 Dreamliner bekannt gegeben.

Die erste Boeing 787-8 wird nach Aussagen von British Airways voraussichtlich im Mai 2013 zur Flotte stossen. Bis Ende 2013 will der britische Flag Carrier dann vier Boeing 787 im Dienst haben. Den ersten Airbus A380 wird British Airways nach der aktuellsten Planung im Juli 2013 übernehmen können, eine weitere Maschine wird im September erwartet und den dritten A380 kann BA im November 2013 übernehmen. BA hat bei Airbus für den A380 12 Festbestellungen und sieben Optionen in den Auftragsbüchern. Für die Boeing 787 sind es 24 Festbestellungen. Mit dem A380 wird die Fluggesellschaft ihre ältesten Boeing 747-400 ersetzen und mit der Boeing 787 soll die Boeing 767 Flotte erneuert werden.