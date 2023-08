British Airways baut ab

Die britische Gesellschaft gab am Dienstag bekannt, dass sie 1700 Stellen beim Kabinenpersonal einsparen will.

British Airways will ab November auf ihren Flugzeugen mit einer Flight Attendant weniger auskommen und durch diese Massnahme 1700 Jobs einsparen. Mit einem Crew-Mitglied weniger an Bord fliegt British immer noch über der minimalen Vorgabe der Flugzeughersteller. Neben den Stellenstreichungen werden auch die Basisgehälter während der nächsten zwei Jahre eingefroren. British Airways befindet sich seit neun Monaten in Verhandlungen mit der Gewerkschaft des Kabinenpersonals, bei den Gesprächen gehe es laut Management aber nicht vorwärts und die Zeit dränge, denn die Briten verlieren momentan krisenbedingt viel Geld und der Mittelabfluss müsse gestoppt werden. Die Stellenkürzungen werden zum grössten Teil über normale Abgänge und Teilzeitarbeit geregelt werden können.