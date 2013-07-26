British Airways Airbus A380 mit Red Arrows

Am traditionellen Royal International Air Tattoo (RIAT) in Fairford begeisterte unter vielen anderen Attraktionen der erste Airbus A380 von British Airways, der von den Red Arrows begleitet wurde.

Am vergangenen Wochenende fand auf der Royal Air Force Basis Fairford in Gloucestershire das RIAT 2013 statt. Bei diesem alljährlich stattfindenden Grossanlass handelt es sich um die weltweit grösste Air Show. Auch in diesem Jahr fanden sich mehr als 130.000 Zuschauer zu diesem Fliegerischen Mega-Event im britischen Fairford ein. Als Höhepunkt galt der erste Airbus A380 Superjumbo von British Airways, der durch die Red Arrows begleitet wurde.

Video: Aufnahmen des Airbus A380 von BA mit den Red Arrows