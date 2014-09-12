British Airways übernimmt siebten Airbus A380

Am 11.September 2014 konnte Britisch Airways im Airbus Werk Toulouse den siebten Airbus A380 übernehmen.

Der siebte A380 von British Airways hat die Baunummer MSN161 und ist auf die britische Kennung G-XLEG zugelassen. Der britische Flag Carrier wird in diesem Jahr fünf A380 in seine Flotte aufnehmen und bis 2016 sollen die restlichen vier Flugzeuge aus dem bestehenden A380 Festauftrag ausgeliefert werden. BA hat zwölf A380 gekauft und bei dem europäischen Flugzeugbauer Verträge für weitere sieben Maschinen dieses Typs als Optionen gezeichnet. Die A380 der Briten werden mit dem Rolls Royce Trent 900 angetrieben.

Die Airbus A380 Grossraumflugzeuge von British Airways sind für 469 Passagiere in vier Klassen ausgelegt. Im Oberdeck sind 55 Plätze in der World Traveller Plus Klasse zu finden, die Club World Klasse hat auf diesem Stockwerk 53 Sitze und 104 Sitze sind für die World Traveller Klasse installiert. Im unteren Hauptdeck sind 14 Sitze für Fluggäste in der ersten Klasse, 44 für Club World Passagiere und 199 für World Traveller Fluggäste zu finden.