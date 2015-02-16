British Airways übernimmt neunten Airbus A380

British Airways Airbus A380 (Foto: BA)

Am 13. Februar 2015 konnte Britisch Airways im Airbus Werk Toulouse den neunten Airbus A380 übernehmen.

Der neunte A380 von British Airways hat die Baunummer MSN173 und ist auf die britische Kennung G-XLEI zugelassen. BA hat zwölf A380 gekauft und bei dem europäischen Flugzeugbauer Verträge für weitere sieben Maschinen dieses Typs als Optionen gezeichnet. Die A380 der Briten werden mit dem Rolls Royce Trent 900 angetrieben.

Die Airbus A380 Großraumflugzeuge von British Airways sind für 469 Passagiere in vier Klassen ausgelegt. Im Oberdeck sind 55 Plätze in der World Traveller Plus Klasse zu finden, die Club World Klasse hat auf diesem Stockwerk 53 Sitze und 104 Sitze sind für die World Traveller Klasse installiert. Im unteren Hauptdeck sind 14 Sitze für Fluggäste in der ersten Klasse, 44 für Club World Passagiere und 199 für World Traveller Fluggäste zu finden.