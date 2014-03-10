British Airways übernimmt fünften Airbus A380

Am Donnerstag, dem 6. März 2014, konnte Britisch Airways im Airbus Werk Toulouse den fünften A380 übernehmen.

Der fünfte A380 von British Airways hat die Baunummer MSN148 und ist auf die britische Kennung G-XLEE zugelassen. Der britische Flag Carrier wird in diesem Jahr fünf A380 in die Flotte aufnehmen und bis 2016 sollen die restlichen vier Flugzeuge aus dem Festauftrag ausgeliefert werden. BA hat zwölf A380 gekauft und bei dem europäischen Flugzeugbauer Verträge für weitere sieben Maschinen dieses Typs als Optionen gezeichnet. British fliegt mit dem A380 seit dem 24. September 2013 Langstreckenflüge zwischen London Heathrow und Los Angeles. Ab Oktober kam Hongkong dazu und seit Februar fliegt BA mit dem A380 auch regelmässig nach Johannesburg in Südafrika. Die Airbus A380 Grossraumflugzeuge von BA sind für 469 Passagiere in vier Klassen ausgelegt. Im Oberdeck sind 55 Plätze in der World Traveller Plus Klasse zu finden, die Club World Klasse hat auf diesem Stockwerk 53 Sitze und 104 Sitze sind für die World Traveller Klasse installiert. Im unteren Hauptdeck sind 14 Sitze für Fluggäste in der ersten Klasse, 44 für Club World Passagiere und 199 für World Traveller Fluggäste zu finden.