British Airways übernimmt ersten E-Jet

Am 3. September 2009 konnte British Airways ihren ersten Embraer 170 im Werk San Chose dos Campos übernehmen.

Der Embraer 170 von British Airways ist mit 76 Sitzplätzen konfiguriert und wird durch BA CityFlyer betrieben, die zu hundert Prozent an British Airways gehört und im Auftrag Verkehrsverbindungen auf Nebenrouten betreibt. BA CityFlyer wird mit dem neuen Embraer 170 hauptsächlich Routen vom Stadtflughafen London City aus befliegen. British Airways wird mit den modernen Jets von Embraer die vierstrahligen AVROs ablösen und hat insgesamt sechs Embraer 170 und fünf Embraer 190 fest bestellt.