British übernimmt zweiten Airbus A380

Am 20. September 2013 konnte Britisch Airways im Airbus Werk Toulouse den zweiten A380 übernehmen.

Der zweite A380 von British Airways hat die Baunummer MSN121 und ist auf die britische Kennung G-XLEB zugelassen. BA hat den Linienverkehr mit dem A380 am 2. August 2013 aufgenommen und verkehrt mit der Maschine momentan hauptsächlich zwischen London Heathrow und Frankfurt, damit die Besatzungen auf dem neuen Grossraumjet rasch Erfahrung aufbauen können. Der britische Flag Carrier wird in diesem Jahr noch ein drittes Flugzeug dieses Typs übernehmen können. Im nächsten Jahr sollen fünf weitere A380 zur Flotte stossen und bis 2016 sollen die restlichen Flugzeuge ausgeliefert werden. BA hat gesamthaft zwölf A380 in Auftrag gegeben und bei dem europäischen Flugzeugbauer Verträge für weitere sieben Maschinen dieses Typs als Optionen gezeichnet. British wird mit dem A380 ab dem 24. September 2013 zwischen London Heathrow und Los Angeles auf die Langstrecke gehen. Ab Oktober kommt Hongkong dazu und ab Februar 2014 wird BA mit dem A380 auch regelmässig nach Johannesburg in Südafrika verkehren. Die Airbus A380 Grossraumflugzeuge von BA sind für 469 Passagiere in vier Klassen ausgelegt. Im Oberdeck sind 55 Plätze in der World Traveller Plus Klasse zu finden, die Club World Klasse hat auf diesem Stockwerk 53 Sitze und 104 Sitze sind für die World Traveller Klasse installiert. Im unteren Hauptdeck sind 14 Sitze für Fluggäste in der ersten Klasse, 44 für Club World Passagiere und 199 für World Traveller Fluggäste zu finden.