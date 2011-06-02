British übernimmt 100. Single Aisle Airbus

Bei dem 100sten Single Aisle Airbus von British Airways handelt es sich um einen Airbus A320. British Airways ist gehört bei den Kurz- und Mittelstreckenjets von Airbus zu den Großkunden.

Die Fluggesellschaft aus Großbritannien konnte bisher zwei A318, dreiunddreißig A319, achtundvierzig A320 sowie sechzehn A321 übernehmen. Die A320 von British Airways werden durch IAE Triebwerke angetrieben. British Airways wurde 1988 bereits sehr früh mit der Einführung der ersten A320 in ihre Flotte zu einem Airbus-Betreiber. 1999 kam die A319 hinzu, 2004 die A321 und 2009 die A318, welche zwischen dem London City Airport und New York verkehren.