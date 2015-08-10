British, Iberia und Vueling mit mehr Fluggästen

British Airways, Iberia und Vueling transportierten im Juli 2015 8,829 Millionen Fluggäste, das entspricht einem Plus von 12,6 Prozent.

Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Juli um 5,5 Prozent auf 24,765 Milliarden erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 9,4 Prozent auf 21,230 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge konnte um 3,1 Prozentpunkte auf solide 85,7 Prozent verbessert werden. Die Frachtleistung hat sich um sieben Prozent auf 422 Millionen Tonnen Kilometer verschlechtert.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit den drei Fluggesellschaften insgesamt 47,467 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 9,6 Prozent.