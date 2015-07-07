British, Iberia und Vueling mit mehr Fluggästen

British Airways, Iberia und Vueling transportierten im Juni 2015 7,794 Millionen Fluggäste, das ist ein Plus von 9,1 Prozent.

Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Juni um 5,4 Prozent auf 23,155 Milliarden erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 6,7 Prozent auf 19,387 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um einen Prozentpunkt auf solide 83,7 Prozent verbessert. Die Frachtleistung hat sich um 6,1 Prozent auf 416 Millionen Tonnen Kilometer verschlechtert.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres flogen mit den drei Fluggesellschaften insgesamt 38,638 Millionen Passagier, das waren 8,9 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2014.