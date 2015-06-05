British, Iberia und Vueling mit mehr Fluggästen

British Airways Airbus A380 (Foto: British Airways)

British Airways, Iberia und Vueling transportierten im Mai 2015 7,314 Millionen Fluggäste, das ist ein Plus von 9,2 Prozent.

British und Iberia sind seit anfangs 2011 in der International Airlines Group IAG zusammengefasst, Ende April 2013 haben die beiden Airlines auch die Mehrheit des spanischen Low Cost Carriers Vueling übernommen und melden die Verkehrszahlen nun zusammen. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Mai um 4,8 Prozent auf 22,980 Milliarden erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 5,7 Prozent auf 18,340 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 0,7 Prozentpunkte auf 79,8 Prozent verbessert. Die Frachtleistung hat sich um zwei Prozent auf 437 Millionen Tonnen Kilometer verschlechtert.