British, Iberia und Vueling mit mehr Fluggästen

British Airways, Iberia und Vueling transportierten im Juli 2014 7,841 Millionen Fluggäste, das ist ein Plus von 8,2 Prozent.

British und Iberia sind seit anfangs 2011 in der International Airlines Group IAG zusammengefasst, Ende April 2013 haben die beiden Airlines auch die Mehrheit des spanischen Low Cost Carriers Vueling übernommen und melden die Zahlen nun zusammen. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Juli um 9,2 Prozent auf 23,485 Milliarden erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 7,1 Prozent auf 19,402 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge ging um 1,7 Prozentpunkte auf immer noch solide 82,6 Prozent zurück. Die Frachtleistung hat sich um drei Prozent auf 454 Millionen Tonnen Kilometer verschlechtert.