British, Iberia und Vueling mit mehr Fluggästen

British Airways, Iberia und Vueling transportierten im Juni 2014 7,143 Millionen Fluggäste, das ist ein Plus von 8,8 Prozent.

British und Iberia sind seit anfangs 2011 in der International Airlines Group IAG zusammengefasst, Ende April 2013 haben die beiden Airlines auch die Mehrheit des spanischen Low Cost Carriers Vueling übernommen und melden die Zahlen nun zusammen. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Juni um 8,5 Prozent auf 21,972 Milliarden erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 5,9 Prozent auf 18,176 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ging um 2,1 Prozentpunkte auf immer noch solide 82,7 Prozent zurück. Die Frachtleistung hat sich um 4,3 Prozent auf 443 Millionen Tonnen Kilometer verschlechtert.