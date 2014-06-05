British, Iberia und Vueling mit mehr Fluggästen

British Airways, Iberia und Vueling transportierten im Mai 2013 6,700 Millionen Fluggäste, das ist ein Plus von 8,2 Prozent.

British und Iberia sind seit anfangs 2011 in der International Airlines Group IAG zusammengefasst, Ende April 2013 haben die beiden Airlines auch die Mehrheit des spanischen Low Cost Carriers Vueling übernommen und melden die Zahlen nun zusammen. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Mai um acht Prozent auf 21,924 Milliarden erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 7,3 Prozent auf 17,345 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 0,5 Prozentpunkte auf 79,1 Prozent verschlechtert. Die Frachtleistung hat sich um 3,3 Prozent auf 446 Millionen Tonnen Kilometer verschlechtert.