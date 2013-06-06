British, Iberia und Vueling mit mehr Fluggästen

British Airways, Iberia und Vueling transportierten im Mai 2013 6,184 Millionen Fluggäste, das ist ein Plus von 28,6 Prozentpunkten. Der starke Anstieg begründet sich in der Aufnahme von Vueling in die statistischen Zahlen.

British und Iberia sind seit anfangs 2011 in der International Airlines Group IAG zusammengefasst, Ende April haben die beiden Airlines auch die Mehrheit des spanischen Low Cost Carriers Vueling übernommen und melden die Zahlen nun zusammen. Das Angebot an Sitzplatzkilometern ist im Berichtsmonat Mai um 6,3 Prozentpunkte auf 20,280 Milliarden gestiegen. Die Nachfrage verbesserte sich um 7,4 Prozentpunkte auf 16,117 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 0,9 Prozentpunkte auf 79,5 Prozent verbessert. Die Frachtleistung hat sich um 10,8 Prozentpunkte auf 461 Millionen Tonnen Kilometer verschlechtert.