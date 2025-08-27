Bridges Air Cargo übernimmt Embraer 190 Frachter

Embraer E190 F Vollfrachter Bridges Air Cargo (Foto: Embraer)

Die maltesische Frachtfluggesellschaft Bridges Air Cargo hat kürzlich den weltweit ersten Embraer 190 F Umbaufrachter in die Flotte aufgenommen.

Die maltesische Fluggesellschaft, die mit globalen Logistikriesen wie FedEx, DHL und UPS zusammenarbeitet, wird das umgebaute Flugzeug, das ursprünglich 2010 gebaut wurde und jetzt als 9H-BRD registriert ist, in Kürze in Dienst stellen. Weitere E190F sind im Zuge der Flottenerweiterung unterwegs.

Die E190F wurde entwickelt, um der steigenden Nachfrage im E-Commerce gerecht zu werden. Sie bietet eine höhere Effizienz als ältere Frachtflugzeuge, eine Nutzlastkapazität von bis zu 13,5 Tonnen, 40 Prozent mehr Volumen als vergleichbare Modelle und niedrigere Betriebskosten.

Embraer, hat das Frachter Umbauprogramm im Jahr 2022 gestartet und sieht im E-Freighter eine optimale Lösung für den Regional- und Mittelstreckenfrachtverkehr. Für Bridges, das sein 35-jähriges Bestehen feiert, stärkt dieser Meilenstein seine Rolle als Maltas führender Cargo Betrieb und strategischer Knotenpunkt für Expresslogistik in ganz Europa, dem Mittelmeerraum und Afrika.