Bremenfly hat AOC erhalten

Die neue Airline Bremenfly hat ihr Air Operators Certificate von der deutschen Luftfahrtbehörde erhalten.

Die Airline wird künftig mit Charterflügen den deutschen Markt bedienen, sowie einige europäische Destinationen und vorallem Strecken in den Nahen Osten abdecken. Der Sommerflugplan wird Flüge nach Beirut und Amman von deutschen Flughäfen aus anbieten. Bremenfly beginnt ihren Betrieb vorerst mit zwei geleasten Boeing 737-400. Bis Ende Jahr will sie jedoch drei Flugzeuge betreiben.