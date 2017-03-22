Bremen mit vielen Zielen im Sommerflugplan

Flughafen Bremen (Foto: Flughafen Bremen)

Der Sommer kommt und mit ihm auch der Sommerflugplan am Bremen Airport und die Sommer-Urlaubssaison.

Ab Bremen stehen im Flugplan, der vom 26. März bis Ende Oktober gültig ist, 47 Direktverbindungen in 19 Länder. Darunter finden sich sonnige und beliebte Urlaubsregionen, tolle Städteziele und europäische Wirtschaftsmetropolen und Drehkreuze zum Weiterflug in die ganze Welt.

Neu mit im Programm ist diesen Sommer Neapel. Ryanair fliegt ab dem 5. Mai zweimal wöchentlich in die süditalienische Metropole von der aus man die Amalfiküste und die Inseln Capri und Ischia hervorragend erkunden kann. Ebenfalls neu ist die Verbindung der Germania nach Athen. Die griechische Hauptstadt wird zweimal pro Woche ab Bremen angeflogen. Der Clou hierbei ist: durch eine Kooperation der Airlines Germania und Sky Express, können Urlauber entweder Athen entdecken oder von dort zu 14 griechischen Inseln weiterfliegen. Dazu hat die Germania noch Dalaman in ihr Programm aufgenommen. An der Südwestküste der Türkei liegt die Stadt Dalaman und dort gibt es unter anderem schöne Naturstrände und Wandermöglichkeiten zu entdecken. In den dortigen Hotels wird vor allem Wellness großgeschrieben. Immer montags geht’s ab Bremen nach Dalaman. Für alle Mallorca-Reisende gibt es ebenfalls noch eine gute Nachricht: Eurowings fliegt ab dem 25. Mai bis zu viermal wöchentlich die Balearen-Insel an und ergänzt damit das bestehende Angebot von Germania, Small Planet und Ryanair. Bis zu 26 wöchentliche Flüge sind dann ab Bremen auf die spanische Insel buchbar.

Neben den neuen Verbindungen ab Bremen gibt es auch bekannte Urlaubs-Destinationen wie beispielsweise Alicante, Faro, Fuerteventura, Funchal, die griechischen Inseln Korfu und Kos, Malaga, Porto oder Thessaloniki.

Wer lieber Städte erkundet kann sich zum Beispiel entweder für Brüssel, Dublin, Lissabon, London, Paris, Riga, Stockholm oder Tallin entscheiden. Und da der Bremen Airport an viele wichtige europäische Drehkreuze wie München, Frankfurt, Amsterdam oder Paris angeschlossen ist, geht es ab Bremen auch in die ganze restliche Welt.

Flughafen Bremen