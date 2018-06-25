Bremen mit Flugverbindung nach Zürich

Flughafen Bremen (Foto: Flughafen Bremen)

SWISS wird ab Oktober 2018 zwölfmal wöchentlich von Bremen nach Zürich fliegen.

Von montags bis freitags werden täglich zwei Flüge in die bevölkerungsreichste Stadt der Schweiz angeboten. Täglich einen weiteren Flug wird es am Samstagmorgen sowie am Sonntagabend geben. Geflogen wird von Bremen aus nach Zürich von Montag bis Freitag jeweils um 10 Uhr morgens sowie um 20 Uhr abends. Am Samstag startet die Maschine von Bremen aus um 10 Uhr, am Sonntag um 20 Uhr. Die Flugzeit beträgt circa eineinhalb Stunden.

Flughafen Bremen