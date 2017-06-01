Bremen eröffnet neue Lounge

Vor dem Flug noch in aller Ruhe seine E-Mails beantworten, die letzten Vorbereitungen für den Geschäftstermin erledigen oder einfach noch mal entspannt durchatmen und einen Kaffee genießen, bevor das Flugzeug abhebt.

Das ist ab sofort in der angenehmen und entspannten Atmosphäre der neuen Bremen Airport Lounge möglich. Anfang der Woche wurde die Lounge als ein Teilprojekt von Smart Departure im Gatebereich des Terminal 3 eröffnet. Und das Beste: jeder Fluggast hat Zugang zur Lounge, auch ohne dass er Statuskunde bei einer Airline ist. Ein Zugangsticket kann für 23,50 Euro pro Person über FLIO, der neuen Bremen Airport App, am Info-Counter im Terminal oder direkt in der Lounge erworben werden.

Gemeinsam mit dem Möbelhersteller Vitra entwickelte der Bremen Airport im Abflugbereich eine hochwertig ausgestattete Wohlfühl-Lounge mit 45 Sitzplätzen. Gemütliche Lounge-Möbel bringen Entspannung und in einem einladenden Bistro-Bereich ist für das leibliche Wohl gesorgt. Hier gibt es den ganzen Tag über ein frisches und reichhaltiges Angebot an kulinarischen Snacks mit kalten und warmen Speisen – vom Minibrötchen und Kuchen über Obst und Joghurt bis hin zur saisonalen Suppe. Zudem eine hochwertige Auswahl an Kaffee, Tee, Softdrinks, Bieren, Weinen und Spirituosen. Workspaces und Free WIFI ermöglichen vor dem Abflug noch schnell ein paar Mails zu bearbeiten oder sich in Ruhe auf ein Meeting vorzubereiten. Eine Auswahl internationaler Pressemedien sowie TV stehen ebenfalls zur Verfügung. Über die Fluggastmonitore sind die Lounge-Gäste jederzeit über den Status des Abfluges informiert.

Den Zugang erhalten Fluggäste über FLIO, die neue Airport-App, am Info-Counter im Terminal oder direkt in der Lounge für 23,50 pro Person.

Freien Zutritt haben sowohl La Prémiere- und Elite Plus-Mitglieder (plus einen Gast) als auch Business Class-Fluggäste von Air France/KLM. Die Bremen Airport Lounge ist je nach Flugplan, von 5 Uhr bis 22 Uhr geöffnet.

Flughafen Bremen