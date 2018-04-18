Bremen Airport verzeichnet Passagierplus

Flughafen Bremen (Foto: Flughafen Bremen)

Von Januar bis Februar 2018 konnte der Bremen Airport ein Passagierplus von 6,4 Prozent verbuchen, in diesem Zeitraum haben die deutschen Flughäfen um 1,4 Prozent zugelegt.

Bezogen auf das erste Quartal wuchs das Passagieraufkommen sogar auf 9,7 Prozent (rund 492.000 Passagiere). Verantwortlich für den Anstieg sind unter anderem gestiegene Passagierzahlen im Business-, Leisure- und Low Cost-Segment.

Beliebtestes Reiseziel ist nach wie vor Mallorca

Das beliebteste Reiseziel der von Bremen aus startenden Passiergiere ist und bleibt Mallorca. Wöchentlich gehen 23 Flüge von Bremen aus auf die Baleareninsel. Weitere Ziele sind die kanarischen Inseln Gran Canaria, Lanzarote und Teneriffa. Hinzu kommen Fès in Marokko, sieben Ziele in Griechenland sowie sechs in der Türkei. Zu den Metropolen, die unter anderem nonstop von Bremen angeflogen werden gehören Paris, Mailand, Neapel, London, Dublin, Stockholm, Riga und Tallinn.

Weitere Ziele sind die internationalen Drehkreuze wie München, Frankfurt, Amsterdam und Istanbul. Sie werden von Lufthansa, KLM und Turkish Airlines bis zu sechsmal täglich angeflogen.

Alle Reiseziele des Bremen Airport gibt es online unter www.bremen-airport.com