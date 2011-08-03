Brasilien, Militärtransporter abgestürzt

Im Südosten Brasiliens ist Gesternnachmittag eine Cessna Grand Caravan C-98A der brasilianischen Luftwaffe abgestürzt, dabei kamen acht Menschen ums Leben.

Brasiliens Luftwaffe hat bekannt gegeben, dass ein Kleintransporter vom Typ Cessna Grand Caravan C-98A im Südosten von Brasilien abgestürzt sei und alle acht Insassen in den Tod gerissen habe. Der Unfall ereignete sich in der Nähe der Stadt Bom Jardim da Serra im Bundesland Santa Catarina. Das Bergungsteam berichtete, dass die Maschine vollständig ausbrannte sei. Über die Unfallursache konnte noch nichts bekannt gegeben werden, eine Unfalluntersuchung wurde eingeleitet.