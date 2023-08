Branson prophezeit der Airlinebranche ‚spektakuläre Verluste’

Richard Branson, der Besitzer von Virgin Atlantic, erwartet in den nächsten 12 Monaten „spektakuläre Verluste“ in der Flugbranche. „Eine der grossen amerikanischen Airlines wird gehen müssen.“

Die momentane Lage der Welt sei gefährlich nah daran, schlimmer zu werden als in den 1990er Jahren, sagte er in einem Interview in der Times. Wir hätten nicht nur die Banken- und die Hypothekenkrise, sondern auch noch die steigenden Treibstoffpreise – alles was es für ein wirtschaftliches Gewitter braucht. „Eine der grossen amerikanischen Airlines wird gehen müssen.“

Branson bestätigte, dass Virgina vielleicht die serbelnde britische Fluggesellschaft BMI kaufen wird. Der Millionär fordert zudem die Aufhebung des Flughafenmonopols der zu dem spanischen Unternehmen Ferrovial gehörenden BAA. Die britische Wettbewerbskommission prüft gegenwärtig, ob die Schwierigkeiten der Flugbranche, wie bei der Eröffnung des neuen Terminals in Heathrow, auf das Monopol von BAA zurückzuführen sind.