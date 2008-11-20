Brand auf Flughafen Berlin Tegel

Ein Grossbrand in einem Gebäude auf dem Flughafen Berlin Tegel sorgt momentan auf dem Flughafen für Unruhe.

Die Löscharbeiten bei der Quarantänestation sind voll im Gang, wobei sie momentan unter Kontrolle sind. Die Halle im nördlichen Teil des Flughafens steht glücklicherweise leer und wird nicht benutzt, dies Berichtete ein Flughafensprecher. Durch den Brand entstanden grosse Rauchschwaden, die den Flugbetrieb einschränkten, einige Flugzeuge mussten nach Berlin Schönefeld ausweichen. Der Grossbrand konnte durch sechs Löschzüge der Berliner Feuerwehr mittlerweile unter Kontrolle gebracht werden. Wie das Feuer bei strömendem Regen ausbrechen konnte ist noch nicht bekannt.