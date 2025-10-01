Braathens liquidiert das Airbus Geschäft

Braathens Airbus A319 (Foto: Braathens)

Braathens International Airways AB sieht sich gezwungen das Airbus Geschäft in die Insolvenz zu schicken, die ATR 72-600 werden weiterfliegen.

Ende August beschloss der Vorstand von Braathens, sich auf eine wachsende Flotte von Turboprop-Flugzeugen des Typs ATR72-600 zu konzentrieren, während Airbus-Flugzeuge, die für Reiseveranstalter und andere Fluggesellschaften flogen, schrittweise ausgemustert werden sollten. Der Vorstand und das Management bemühten sich damals, eine Finanzierung für einen geordneten Betriebsstopp der Airbus Flotte zu organisieren. Die vom Unternehmen initiierten Finanzierungsaktivitäten waren erfolglos, sodass der Vorstand von Braathens International Airways AB beim Bezirksgericht Solna Insolvenz für die mit dem Airbus-Betrieb verbundenen Unternehmen Braathens International Airways AB und Braathens Crew AB anmelden musste. Dies bedeutet, dass der gesamte Airbus-Flugbetrieb sofort eingestellt wird. Die Unternehmen beschäftigen insgesamt rund 200 Mitarbeiter, die alle durch die staatliche Lohngarantie abgesichert sind.

Braathens International Airways AB wurde 2022 gegründet, um Reiseveranstaltern Airbus-Flüge anzubieten. Der Gründungsprozess war komplexer als erwartet und verzögerte Flugzeugauslieferungen sowie höhere Anlauf- und Betriebskosten führten zu finanziellen Herausforderungen. Im Jahr 2023 wurde die Unternehmensgruppe umstrukturiert, wobei die Situation bei Braathens International Airways AB einen starken Einfluss hatte. Seitdem ist die Nachfrage von Reiseveranstaltern weiter zurückgegangen und reichte trotz Kostensenkungsmaßnahmen nicht aus, um den Fortbestand des Geschäftsbetriebs zu sichern. Am 27. August 2025 beschloss der Vorstand daher, das Airbus-Geschäft schrittweise einzustellen. Um die Kosten für den Fortbestand des Geschäftsbetriebs während der Auslaufphase zu sichern, waren umfangreiche zusätzliche Finanzierungen erforderlich, die leider nicht erfolgreich waren. Seit der Pandemie haben die Eigentümer über 300 Millionen SEK investiert, ohne dass es ihnen gelungen wäre, das Airbus-Geschäft profitabel zu machen. Vorstand und Management bedauern die Situation zutiefst, aber angesichts der angespannten Finanzlage gibt es keine Alternativen mehr.

Mit großer Trauer sah sich der Vorstand am Abend, den 29. September 2025, gezwungen, Insolvenz für das Airbus-Geschäft anzumelden. Leider konnten die Mittel, die wir für einen kontrollierten Auslauf aufgebracht haben, nicht bereitgestellt werden, und ich verstehe, dass die Betroffenen traurig, schockiert und enttäuscht sind. „Wir haben jetzt keine andere Wahl, als uns auf den Geschäftsbereich zu konzentrieren, der langfristig profitabel sein kann“, sagt Per G. Braathen, Vorstandsvorsitzender und Mehrheitseigentümer von Braathens.

Die Unternehmen Braathens Regional Airlines AB, Braathens Regional Airways AB, Braathens People AB und Braathens Support AB sind nicht Gegenstand des Insolvenzverfahrens. Der Betrieb dieser Unternehmen wird fortgeführt, was bedeutet, dass Braathens‘ ACMI-Flüge mit ATR72-600 für andere Fluggesellschaften wie geplant fortgesetzt werden. Folgeprozesse wie Gewerkschaftsverhandlungen werden derzeit eingeleitet, hauptsächlich im Zusammenhang mit Entlassungen in der Verwaltung aufgrund der Situation im Airbus-Betrieb. In Kürze werden Vorstand und Management Maßnahmen ergreifen, um die Geschäftsbereiche zu sichern, die weiterhin Nachfrage und langfristige Rentabilität aufweisen. Ziel ist es, Vereinbarungen weiterhin zu erfüllen und langfristig Arbeitsplätze im Unternehmen zu sichern.