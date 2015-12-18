Braathens bestellt vier ATR 72-600

ATR 72-600 (Foto: ATR)

Die schwedische Braathens Aviation hat vier ihrer zehn Optionen auf die ATR 72-600 in Festaufträge umgewandelt, dies gab Airbus am 14. Dezember bekannt.

Braathens hat an der Paris Air Show 2015 fünf ATR 72-600 fest in Auftrag gegeben und zehn Optionen auf diesen Typ gezeichnet. Braathens will mit den neuen ATR 72-600 die älteren Saab 2000 ersetzen. Die ATR 72-600 sollen für 72 Passagiere ausgelegt werden.

Die ATR 72-600 wurde im Herbst 2007 lanciert und ging im Juli 2009 in die Flugerprobung. Die zweimotorige Turboprop Maschine hat im Sommer 2011 die EASA Musterberechtigung erhalten. Das Flugzeug ist gegenüber dem Vorgängermodell mit einer modernen Avionik von Thales, stärkeren Pratt & Whitney Canada PW-127M Triebwerken und einer überarbeiteten Kabineneinrichtung verbessert worden. Die stärkeren Triebwerke und die leichtere Inneneinrichtung führten dazu, dass die Zuladung erhöht werden konnte, das maximale Startgewicht liegt bei dem ATR 72-600 bei 23 Tonnen. Der Autopilot lässt Landungen nach CAT III Bedingungen zu, die Entscheidungshöhe liegt dabei bei 50 Fuß.