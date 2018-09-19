Bonuspunkte sammeln bei SunExpress

SunExpress Boeing 737-8 (Foto: SunExpress)

Mit SunExpress Bonus schickt der Ferienflieger seine Kunden auf eine zukunftsweisende neue Reise.

Die Ferienfluggesellschaft führt mit SunExpress Bonus ein neues Programm ein, das anders als die üblichen Programme auf mehr Individualität setzt. Mit der Registrierung bei SunExpress Bonus erhält der Kunde ab sofort auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Angebote und Informationen und kann darüber hinaus Bonuspunkte für Flüge sammeln und einlösen. Weiterhin können Kunden auch von der bereits bestehenden Partnerschaft mit PAYBACK profitieren, die unabhängig von SunExpress Bonus das Sammeln von Punkten für Flugbuchungen auf dem eigenen PAYBACK-Konto ermöglicht. Interessierte Nutzer können sich unter www.sunexpress.com ab jetzt bei SunExpress Bonus anmelden, von den Begrüßungsprämien profitieren und lossammeln.

„Uns ist es wichtig, ein vielfältiges und trotzdem übersichtliches Bonusprogramm einzuführen, das wirklich attraktiv ist. Um unseren Kunden mehr Individualität bei der Reiseplanung zu ermöglichen, möchten wir ihre Bedürfnisse besser kennenlernen und kreieren mit SunExpress Bonus deshalb nicht nur ein Programm, das genau das ermöglicht, sondern auch eine aktive Community, die sich eng und direkt mit uns als Airline austauschen kann“, so Peter Glade, Commercial Director von SunExpress.

Fliegen und Punkte sammeln mit SunExpress Bonus gilt für jeden Flug mit SunExpress unabhängig von Preis oder Destination. Wer zehn Mal mit SunExpress fliegt, erhält einen Freiflug. Bonuspunkte, können insbesondere bei der Buchung von Zusatzleistungen, wie Sitzplatzreservierungen oder Zusatzgepäck gesammelt werden. Selbst die Weiterempfehlung bei Freunden oder ein Like der SunExpress-Facebook-Seite zahlt sich direkt aus. Die BonusPunkte können dann bei einer erneuten Buchung für Extraleistungen eingelöst werden. „SunExpress Bonus hat sich ein Motto auf die Fahnen geschrieben: von den Mitgliedern für die Mitglieder“, ergänzt Glade.

Als Familienairline hat sich SunExpress für Familien, die beispielsweise auch in unterschiedlichen Ländern leben, etwas Besonderes ausgedacht: SunExpress Bonus bietet die Möglichkeit eines Familienkontos, über das mehrere Familienmitglieder und sogar befreundete Familien Punkte auf einem gemeinsamen Konto sammeln und somit schneller ein kostenloses Extra in Anspruch nehmen können.

„Mit diesem Gesamtpaket unterscheidet sich SunExpress Bonus von den üblichen Programmen im Markt, denn es hält nicht nur attraktive Prämien bereit, sondern wir erstellen mit der Community personalisierte Angebote und bieten nur das an, was wirklich interessiert. Für unsere Kunden und für deren Familien, wo auch immer sie sind“, bringt es Peter Glade auf den Punkt.

Unter www.sunexpress.com können sich Interessierte für das SunExpress Bonusprogramm anmelden und bei jeder Buchung ab sofort Punkte und Flüge sammeln. Eine Anmeldung bis zum 2. Oktober 2018 wird direkt mit einer Prämie honoriert: Jeder gebuchte Flug zählt in diesem Zeitraum doppelt und die Sitzplatzreservierung gibt es gratis. Mehr Informationen zum Programm stehen in diesem Video zur Verfügung.