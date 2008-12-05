Bombardier präsentiert solide Q3 Ergebnisse

Die Quartalsgewinne von Bombardier haben sich dank einem Anstieg der Einnahmen um 8 Prozent mehr als verdoppelt, doch die Neubestellungen gingen zurück.

Der Reingewinn stiegt auf USD 245 Millionen im dritten Quartal, im Vorjahr waren es nur USD 91 Millionen. Die Einnahmen stiegen von USD 4,2 Milliarden in der Vorjahresperiode auf jetzt USD 4,6 Milliarden. Die Lieferungszahlen der Flugzeuge gingen um einen Drittel zurück, da viele Kunden eine Verschiebung auf das vierte Quartal wünschten.

„Trotz der unsicheren Wirtschaftslage sind wir zuversichtlich, denn wir konnten unseren Betrieb in den letzen Jahren gut positionieren,“ sagte CEO Pierre Beaudoin. Bombardier Aktien stiegen gestern 6,2 Prozent, liegen aber noch 54 Prozent unter dem Stand von Juni 2008.