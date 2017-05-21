Bombardier mit vier Jets an der EBACE

Bombardier Global at EBACE (Foto: FliegerWeb.com)

Der kanadische Flugzeugbauer wird an der EBACE 2017 in Genf mit vier Business Jets im Static-Display vertreten sein, zehn weitere Bombardier Kundenflugzeuge sind ausgestellt.

Bombardier stellt auf dem Außengelände an der Spezialmesse für die Geschäftsreisefliegerei EBACE einen Global 6000, einen Learjet 75, einen Challenger 350 und einen Challenger 650 aus. Der Flugzeugproduzent aus Kanada unterstreicht mit diesem Auftritt seine starke Position im Bereich der Business Jets. Bombardier ist durch den Challenger im Segment der Geschäftsreiseflugzeuge groß geworden und hat durch den Zukauf von Learjet die Marktposition auf das gesamte Kundensegment ausgeweitet.

Learjet at EBACE (Foto: FliegerWeb.com)

Der Challenger bildete die Grundlage für die ersten Regionaljets und diese wiederum wurden jeweils zu leistungsfähigen Langstrecken Geschäftsreiseflugzeugen weiterentwickelt.

An der diesjährigen EBACE wird Bombardier erneut mit dem Global 7000 Mock-Up zugegen sein, daneben präsentiert sich der kanadische Business Jet Hersteller mit einem großzügigen Ausstellungsbereich.

Bombardier Global 7000 Mock-Up at EBACE (Foto: Hobby Verlag AG)

Neben Bombardier werden auch zahlreiche Anbieter ihre Kundenflugzeuge an der EBACE ausstellen. Air Independence GmbH wird mit zwei Challenger 604 vertreten sein, Jetcraft Corporation kommt mit einem Global 6000 nach Genf und The Jet Business wird ebenfalls mit einem Global 6000 vor Ort sein.

Die EBACE 2017 findet in Genf vom 22. Mai bis zum 24. Mai statt.