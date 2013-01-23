Bombardier lieferte weniger Flugzeuge aus

Bis Ende Dezember 2012 konnte Bombardier 233 Flugzeuge (Vorjahr: 245) ausliefern und 481 Nettobestellungen (Vorjahr: 249) entgegennehmen.

Im letzten Jahr konnte der kanadische Flugzeugbauer Bombardier 179 Business Jets ausliefern, in diesem Segment gingen 343 Bestellungen ein. Bei den Verkehrsflugzeugen verliessen im letzten Geschäftsjahr 50 Flugzeuge die Produktionshallen, in diesem Bereich gingen 138 Bestellungen ein. Bei der kleinen Sparte der Amphibienflugzeuge konnten vier Maschinen ausgeliefert werden, gleich viele wie im vorgängigen Geschäftsjahr.